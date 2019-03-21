Козак анонсировал продление соглашения с нефтяниками о цене на топливо

Правительство России приняло решение продлить договор с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на II квартал 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Козака.

По его словам, некоторые обязательства будут скорректированы.

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Также он пояснил, что продление соглашения с нефтяниками о стабилизации цен необходимо, пока с ЕАЭС не согласован новый механизм в сфере лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.

При этом Козак отметил, что в случае нарушения нефтяниками соглашения правительство может ввести заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что в ФАС прояснили ситуацию с ценами на бензин после истечения соглашения с нефтяниками.