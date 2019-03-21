Названы российские миллиардеры с наибольшими доходами

Алексей Куденко/РИА «Новости»

Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году.

Первую строчку списка занял бизнесмен Сергей Галицкий, доход которого составил $2,44 млрд.

На втором месте оказался Михаил Прохоров с доходом в $1,77 млрд.

Топ три рейтинга замыкает Владимир Лисин, чей доход составил $1,59 млрд.

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В список миллиардеров также вошли Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Владимир Потанин и Вагит Алекперов.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал самые надежные банки в России.