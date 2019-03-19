Новак рассказал о перестановках в Минэнерго

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После ухода первого замглавы Алексея Текслера обязанности между заместителями министра энергетики России Александра Новака будут в скором времени перераспределены, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В ближайшее время будет произведено перераспределение обязанностей между заместителями министра энергетики Российской Федерации», — рассказал Новак.

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Он добавил, что Текслер сделал многое для Минэнерго, способствовал развитию топливно-энергетического комплекса и показал свой профессионализм.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Текслера исполняющим обязанности руководителя Челябинской области.