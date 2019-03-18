Путин назвал условие снятия продэмбарго

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Президент России Владимир Путин назвал условие снятия ответных мер в отношении Евросоюза, передает РИА «Новости».

Путина спросили, как быстро и при каких условиях Москва сможет отменить свои контрмеры.

Президент отметил, что его ответ не порадует российских сельхозпроизводителей.

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«Мой ответ не порадует наших сельхозпроизводителей, наших российских. Но я вынужден вам сказать, что если антироссийские санкции будут сняты, то мы, конечно, со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил 25,894 тыс. тонн санкционных продуктов.