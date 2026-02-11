Названы последствия сбора маркетплейсами данных о россиянах

Сбор маркетплейсами максимально детализированных данных о россиянах напрямую влияет на их кошелек. Чем больше сервис знает о доходах, привычках, интересе к конкретным товарам и даже типе устройства, тем проще запускать динамическое ценообразование — когда одному пользователю показывают более высокую базовую цену, а другому — «персональную» скидку, исходя из предполагаемой готовности заплатить, сказала «Газете.Ru» эксперт Агентства стратегических инициатив, экс-сенатор Ольга Епифанова.

«Заподозрить это можно, если цены и скидки заметно отличаются при входе с разных устройств или аккаунтов, если размер скидки меняется после нескольких повторных заходов на страницу товара, а также если слишком активно навязываются «уникальные» предложения», — отметила Епифанова.

По ее словам, в настоящее время для корректной работы маркетплейсу на смартфоне достаточно очень ограниченного набора разрешений: доступ к интернету, отправка уведомлений, доступ к памяти устройства для сохранения чеков и документов, а также геолокация — но только если человек действительно пользуется доставкой по текущему адресу или ищет ближайший пункт выдачи.

По словам эксперта АСИ, доступ к камере может быть оправдан лишь для сканирования штрих-кодов, загрузки фотографий товаров при продаже или подтверждения личности в рамках понятной и прозрачной процедуры. Епифанова добавила, что все остальные запросы — к микрофону, контактам, журналу звонков, данным о других приложениях, постоянному отслеживанию местоположения в фоновом режиме — выглядят избыточными, поскольку не являются необходимыми для покупки товара, а служат главным образом для расширенного трекинга, построения профиля пользователя и последующей монетизации этих данных.

Епифанова сказала, что это несет целый спектр рисков: от утечек персональной информации и истории перемещений до фишинга, подмены платежных сценариев, таргетированных мошеннических атак и «серых» схем заработка на перепродаже пользовательских данных третьим лицам.

По словам экс-сенатора, ограничить влияние таких практик помогают простые шаги: в настройках телефона и самого приложения стоит запретить доступ к геолокации, микрофону, контактам и сбору статистики активности, отключить лишние уведомления, по возможности не хранить данные карты в приложении, а оплачивать покупки через привычный и защищенный для вас способ, не переходить по ссылкам из писем и сообщений «от маркетплейса». Епифанова заключила, что насторожить должны внезапные запросы новых разрешений без понятного объяснения, изменение внешнего вида платежного окна, просьбы ввести реквизиты карты в непривычном интерфейсе, а также резкие расхождения цен при входе с разных устройств — в таких случаях лучше пересмотреть настройки безопасности или вовсе отказаться от использования конкретного приложения.

Крупные СМИ сообщали, что в России маркетплейсы собирают данные о покупателях потому, что без этого нельзя нормально выполнить заказ: нужна регистрация, подтверждение входа, оплата, доставка и возврат. Обычно в ход идут телефон и e-mail, ФИО, адрес(а) доставки, история покупок и обращений в поддержку, а также сведения, связанные с платежом и возвратом. Параллельно почти всегда формируется «технический след» поведения в приложении и на сайте: идентификаторы устройства и сессии, cookies, IP-адрес, данные о браузере/версии приложения, иногда геолокация (если пользователь дал разрешение). На фоне крупных утечек и роста штрафов власти все чаще говорят о принципе минимизации: собирать только тот объем данных, который реально нужен для конкретной цели, а не «на всякий случай». Именно вокруг этого сейчас идут дискуссии: где заканчивается необходимость для исполнения заказа и начинается избыточный сбор ради маркетинга и построения цифровых профилей.

