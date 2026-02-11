Размер шрифта
Генконсул РФ сообщил, что значительную часть релокантов могут депортировать из США

Дипломат Марков: многие релоканты в США находятся под угрозой депортации
Антон Денисов/РИА Новости

Многие находящиеся в США российские релоканты находятся под угрозой выдворения из страны. Об этом РИА Новости рассказал генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

По его словам, настроение у большинства релокантов из России не очень хорошее. Американские власти значительно ужесточили миграционную политику, в том числе по отношению к гражданам РФ. Многим из них угрожает принудительная депортация.

5 февраля стало известно, что иммиграционные власти Таиланда депортировали 20 россиян за нарушение правил пребывания в стране.

27 декабря временный поверенный в делах РФ в Латвии сообщил, что гражданам России начали аннулировать вид на жительство в стране, оспорить этот процесс в местных судах не удается.

10 ноября сообщалось, что за последние несколько лет 90% иностранцев, которым было отказано в политическом убежище в Польше, оказались россиянами.

Ранее в Таиланде российский релокант нанес себе более 100 порезов из-за депрессии.
 
