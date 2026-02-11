Размер шрифта
Минобороны Британии считает Россию главной угрозой в Арктике

Министр обороны Британии назвал Россию самой серьезной угрозой в Арктике
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Великобритания усиливает оборону Арктики и Крайнего Севера из-за угрозы со стороны России. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили, слова которого приводятся на сайте правительства королевства.

«Нагрузки на оборону растут, и Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности в Арктике и Крайнем Севере, которую мы видели со времен холодной войны. Мы видим, как [президент РФ Владимир] Путин быстро восстанавливает военное присутствие в регионе, включая возобновление работы старых баз времен холодной войны», — сказал Хили, отметив, что в связи с этим Британия удваивает численность войск в Норвегии и расширяет масштабы совместных учений с союзниками по НАТО.

По его словам, в этом году в рамках операций Cold Response и Lion Protector тысячи военнослужащих будут развернуты в Арктике и Северной Атлантике, при этом Великобритания будет играть ведущую роль.

«Мы тренируемся вместе, мы сдерживаем вместе, и если потребуется, мы будем сражаться вместе», — заключил глава ведомства.

6 февраля российское Минобороны сообщило, что морские пехотинцы Северного флота провели тренировку по современному бою в условиях Арктики.

Ранее сообщалось, что в Финляндии создадут Арктический центр эксплуатации дронов.
 
