Одесса является исторически русским городом. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«Одесса — исторически русский город, где все говорят по-русски», — сказал он.

Также эксперт отметил, что то же самое касается Харькова. По его словам, Вооруженные силы России могут взять под контроль два этих города и при желании дойти до Киева. Это поставит военную точку в СВО на фоне краха ВСУ, считает Макгрегор.

6 февраля экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя стремление Украины получить гарантии безопасности для Одессы, заявил, что Одесская область входит в состав Новороссии, поэтому остается в зоне интересов Москвы для обеспечения безопасности России. Он отметил, что вопрос о денацификации города и региона остается актуальным для российской стороны, тем более что Одесса – это русский город.

6 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. По словам собеседника агентства, украинская сторона считает данные гарантии критически важными. В рамках пакета гарантий Россия не должна идти на Одессу. Данный механизм должен закреплять примерно такие вещи, заявил источник.

Ранее в России рассказали, когда начнется операция по взятию Одессы.