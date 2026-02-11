Размер шрифта
ВС России уничтожили РСЗО чешского производства, которая обстреливала Белгородскую область

Российские военные уничтожили обстреливавшую Белгородщину чешскую РСЗО Vampire
Yogha.Harisyah/Shutterstock/FOTODOM

Российские бойцы уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) чешского производства, которая применялась украинскими военными для обстрела Белгородской области. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах РФ.

Речь идет о РСЗО RM-70 Vampire, которая находилась в Харьковской области Украины и оттуда вела обстрел российской территории. Военнослужащие Вооруженных сил России выявили место ее расположения, а затем уничтожили установку.

16 января министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пять боевых машин реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Операция была осуществлена при помощи ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Ранее сообщалось, что чешский поставщик оружия Украине стал богатейшим оборонщиком в мире.
 
