В Германии раскрыли замысел Украины на переговорах с Россией

Welt: Украина затягивает переговоры, надеясь пережить холода
Uae Government/Reuters

Украина затягивает переговоры с Россией в надежде пережить холода. Такое мнение выразил журналист немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

Позиция Киева такова, что в настоящий момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому нужно пережить суровую зиму и потом все будет иначе, отметил обозреватель.

Ваннер добавил, что в Киеве много «ястребов», настроенных на продолжение конфликта с Россией, однако не следует спешить с оценкой и критически относиться к провокационным заявлениям.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Стороны назвали прошедшие встречи «конструктивными», но никаких конкретных итогов раскрыто не было. Обсуждения велись за закрытыми дверями. При этом многие эксперты отмечают, что затягивание переговоров не идет на пользу Киеву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина требовала от России гарантии безопасности для Одессы в рамках мирных переговоров.
 
