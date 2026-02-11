Размер шрифта
Лавров назвал условие для компромиссов по Украине

Лавров: компромиссы по Украине не могут касаться ключевых принципов государства
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия готова к компромиссам по Украине при условии соблюдения законных интересов государства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

«Мы всегда готовы к компромиссам, проще говоря, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание», — сказал дипломат.

При этом, говоря об Украине, министр отметил, что возможные договоренности не могут затрагивать «ключевые, базовые принципы», от которых зависят существование государства и жизнь миллионов людей. По словам Лаврова, это касается прежде всего вопросов, связанных с положением русского языка и канонической православной церкви на Украине. Он добавил, что данные темы российская делегация поднимала в ходе переговоров в Абу-Даби.

Глава МИД РФ также напомнил, что Украина является единственной страной, где запрещен русский язык, и утверждал, что в других конфликтах стороны не вводят запреты на языки друг друга.

Ранее Лавров раскритиковал Зеленского за поведение после парижских переговоров в 2019 году.
 
