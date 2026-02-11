В Госдуме предложили снизить ипотечные ставки

В Госдуме предложили жестко ограничить максимальную ставку по ипотеке — она не должна превышать ключевую ставку Банка России более чем на два процентных пункта. Соответствующий законопроект лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов намерен внести на рассмотрение Госдумы в среду, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно тексту, процентная ставка по договору ипотеки не сможет превышать ключевую ставку, установленную Банком России, более чем на два процентных пункта. По словам Миронова, мера направлена на повышение доступности жилищного кредитования и снижение финансовой нагрузки на заемщиков.

Политик заявил, что действующие условия сделали покупку жилья недоступной для большинства россиян. Он сослался на данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым банки сейчас одобряют лишь около 39% ипотечных заявок, а доля отказов превышает 60%.

Кроме того, для получения кредита требуется высокий официальный доход. В крупных городах, по его словам, он должен превышать 100 тыс. рублей, а в Москве — достигать 340 тыс. рублей в месяц. В связи с этим, подчеркнул Миронов, правила ипотечного кредитования нуждаются в пересмотре.

Ранее в Госдуме предлагали льготную ипотеку под 6% для молодых ученых.