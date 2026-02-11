Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Более 100 беспилотников сбили ночью в России

Силы ПВО за ночь сбили 108 беспилотников ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили 108 украинских беспилотников в 13 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области (49) и в Ростовской области (29).

Утром в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке БПЛА на регион. Пострадавших нет, но в Тарасовском районе в результате атаки повреждена опора линии электропередачи, из-за чего временно без электроснабжения остались три частных дома. В Миллеровском районе повреждены фасад жилого дома и хозяйственная постройка.

В Волгоградской области, по данным властей, зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме в Волжском, еще один БПЛА упал на территории детского сада «Ягодка». В Волгограде произошло возгорание на территории завода.

Ранее из-за атаки ВСУ десятки тысяч жителей Курска остались без света.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!