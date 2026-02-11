Размер шрифта
Россиян предупредили о подорожании доставки еды

Экономист Щербаченко: доставка еды в России подорожает на 10% из-за новых требований
Delphix/Shutterstock/FOTODOM

Доставка еды в России подорожает на 10% из-за новых требований, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Власти в конце января разработали проект правил для курьерской отрасли. Документ предусматривает порядок выдачи допусков к работе, контроль маршрутов и перемещений курьеров, требования к форме и используемому транспорту, а также обязательное страхование на случай причинения вреда.

«С учетом необходимых изменений в отрасли цены на доставку могут вырасти на 10%. С одной стороны, новые требования повысят операционные расходы компаний на подготовку к нововведениям. Новые правила — страхование, прохождение медосмотра могут повлиять что «агрегаторы», компании которые предоставляют эти услуги повысят стоимость доставки. С другой стороны - эффект позитивный, но не мгновенный», — отметил Щербаченко.

Он сослался на данные Infoline, согласно которым в январе — сентябре 2025 года оборот рынка онлайн-торговли продуктами (e-grocery) увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг 1,115 трлн рублей, и новой точкой роста для сегмента стали экспресс-доставки, подчеркнул экономист.

По его словам, рост составил 36% год к году, рынок будет расти и развиваться за счет расширения географии, усиления инфраструктуры экспресс-доставки и дальнейшее вовлечение потребителей в цифровые сценарии покупок.

Из-за нововведений время доставки не поменяется, уверен экономист. Если говорить про курьеров, то их доход краткосрочно может снизиться из-за необходимости соответствовать новым требованиям, например надо будет выделить время и пройти медосмотр, и выполнить другие требования, считает эксперт.

«С учетом гонки за клиента и желание курьера быстро доставить клиенту еду или другой заказ могут влиять на пренебрежение безопасностью на дорогах. Меры по соблюдению ПДД курьерами связаны с ростом количества аварий с участием курьеров. Внедрение реестра курьеров, направлено на повышение ответственности за соблюдение ПДД, а также каждый курьер будет нести личную ответственность за исполнение заказа», — заключил Щербаченко.

Ранее в России подешевел один вид сыра.
 
