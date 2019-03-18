Саудовский министр указал на вред от санкций против России

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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что возможные новые санкции США против России могут негативно сказаться на мировой экономике. Слова министра передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Россия является крупным поставщиком газа в Европу и нефти в Китай. По его словам, новые санкции США прежде всего отразятся на этих странах.

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«Россия — значительный поставщик энергоресурсов, технологический лидер, занимает важное место в космической отрасли и так далее», — отметил Халид аль-Фалих.

Также саудовский чиновник подчеркнул, что Саудовская Аравия «сидит за один столом» с Россией и намерена продолжать с ней переговоры по вопросу стабилизации цен на нефть.

В прошлом году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд заявил, что в будущем Россия «исчезнет» с нефтяного рынка.