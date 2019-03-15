Россия разрешила ввоз молочной продукции с ряда предприятий Белоруссии
Россельхознадзор с 16 марта снимает ограничения на ввоз молочной продукции с ряда предприятий Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, речь идет о продуктах компаний «Праймилк», «Бабушкина крынка», «Мстиславльмолоко» и «Молочной компании Новогрудские дары».
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В ведомстве подчеркнули, что поставки этих предприятий разрешаются при условии ввоза продукции в режиме усиленного лабораторного контроля.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии нашли канал поставки санкционной продукции в Россию.