Россия разрешила ввоз молочной продукции с ряда предприятий Белоруссии

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Россельхознадзор с 16 марта снимает ограничения на ввоз молочной продукции с ряда предприятий Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, речь идет о продуктах компаний «Праймилк», «Бабушкина крынка», «Мстиславльмолоко» и «Молочной компании Новогрудские дары».

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В ведомстве подчеркнули, что поставки этих предприятий разрешаются при условии ввоза продукции в режиме усиленного лабораторного контроля.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии нашли канал поставки санкционной продукции в Россию.