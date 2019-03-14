Фунт взлетел на 2% к доллару на новостях о Brexit

Фунт стерлингов вырос к доллару на 2% до $1.3339 на новостях об отказе британских парламентариев от выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения с ЕС. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что таким образом британская валюта продемонстрировала максимальный рост с апреля 2017 года. Это связано с оптимизмом инвесторов в вопросе сделки Британии с ЕС.

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Британский парламент проголосовал против выхода страны из Евросоюза без соглашения. Против «жесткого» Brexit высказались 312 парламентариев, 278 голосовали за.

Ранее агентство Bloomberg назвало мертвой сделку по Brexit премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.