Запуск новых ТЭС в Крыму запланирован на годовщину присоединения

Официальная церемония запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму запланирована на 18 марта, передает ТАСС со ссылкой на источники.

В этот день в Крыму будут отмечать пятилетнюю годовщину воссоединения с Россией.

По данным источников Reuters, президент России Владимир Путин может запустить Балаклавскую и Таврическую ТЭС в Крыму во время визита на полуостров.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин приедет в Крым на годовщину воссоединения полуострова с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.