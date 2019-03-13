Росстат рассмотрит претензии экономистов к расчету реальных доходов россиян
Росстат рассмотрит замечания экономистов к методике расчета реальных доходов россиян, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает ТАСС.
Ранее газета «Ведомости» писала, что статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов.
Реклама
«Росстат должен рассмотреть замечания, высказанные экспертами относительно изменения методики расчета реальных доходов россиян», — цитирует главу МЭР слова пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что расходы россиян в феврале увеличились на 1,9%, опередив инфляцию.