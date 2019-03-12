Крупнейший туроператор отменил все перелеты на Boeing 737 Max

Немецкая TUI Group, крупнейший в мире туристический концерн, после приостановки полетов на самолетах Boeing 737 Max 8 рядом стран отменил все перелеты на данных лайнерах, сообщает Reuters.

Компания заявила, что прекращает все рейсы Boeing 737 MAX 8 на всех авиалиниях группы.

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Ранее Британия отказалась использовать самолеты Boeing 737 MAX.

Также от данной модели самолетов отказались Сингапур, Австралия, Вьетнам и Оман.

Сообщалось, что Федеральное управление авиации США планирует обязать Boeing модернизировать самолеты 737 MAX 8 и 737 MAX 9 из-за авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта, в результате которой погибли 157 человек.