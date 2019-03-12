Минтруд зафиксировал рост безработицы в 66 регионах России

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В пресс-службе Министерства труда заявили о росте количества безработных граждан в 66 российских регионах, передает ТАСС.

Представители ведомства рассказали, что численность официально зарегистрированных безработных россиян за неделю выросла на 0,6% и составила 802,4 тысячи человек.

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В Минтруде отметили, что увеличение числа безработных россиян объясняется сезонным фактором, а также ростом пособия по безработице.

Год назад, напомнили в ведомстве, в России было 799,3 тысячи официально зарегистрированных безработных.

Ранее были названы регионы России с самой высокой безработицей.