Маск ответил на обвинения в нарушении соглашения с регулятором США

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Основатель Tesla Илон Маск прокомментировал обвинения в его адрес в нарушении досудебного соглашения с федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, регулятор обвинил Маска в нарушении соглашения из-за его твита о количестве выпущенных автомобилей Tesla в 2019 году.

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Как отмечается, адвокаты Маска заявили, что обвинения комиссии по ценным бумагам и биржам являются безосновательными.

При этом в прошлом году комиссия предъявила Маску претензии из-за его твитов о продаже акций Tesla.

Ранее сообщалось, что Маска отстранили на три года от руководства Tesla.