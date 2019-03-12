Маск ответил на обвинения в нарушении соглашения с регулятором США
Основатель Tesla Илон Маск прокомментировал обвинения в его адрес в нарушении досудебного соглашения с федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, регулятор обвинил Маска в нарушении соглашения из-за его твита о количестве выпущенных автомобилей Tesla в 2019 году.
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Как отмечается, адвокаты Маска заявили, что обвинения комиссии по ценным бумагам и биржам являются безосновательными.
При этом в прошлом году комиссия предъявила Маску претензии из-за его твитов о продаже акций Tesla.
Ранее сообщалось, что Маска отстранили на три года от руководства Tesla.