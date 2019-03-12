Корбин призвал парламент Британии отвергнуть сделку по Brexit
Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что правительство Великобритании под руководством премьер-министра Терезы Мэй провалило переговоры c ЕС по Brexit. Об этом сообщает ТАСС.
«Мэй безрассудно тянула время и не сумела провести действенные переговоры с ЕС», — сказал Корбин.
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По его словам, британский парламент должен проголосовать против сделки Мэй по Brexit.
Он также добавил, что соглашение Британии с Еврокомиссией по условиям выхода Лондона из ЕС «не содержит ничего».
Ранее сообщалось, что Брюссель и Лондон договорились о юридических гарантиях для Британии по Brexit.