Минэкономразвития уточнило прогноз по ВВП и инфляции в 2020-2021 годы

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Министерство экономического развития России сохранило прогноз по ВВП, инфляции и инвестициям на 2020-2021 годы. Это следует из презентации ведомства, которая была представлена в Госдуме, передает РИА «Новости».

Как отмечается, рост ВВП в 2020 и 2021 годы ожидается на уровне 2% и 3,1% соответственно. При этом прогноз по инфляции составляет 3,8% и 4% соответственно.

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В Министерстве также уточнили, что рост инвестиций в 2019 году составит 3,1%. В 2020 году он ускорится до 7,6%. В 2021 году этот показатель установится на уровне 6,9%.

Ранее сообщалось, что министр экономического развития Максим Орешкин дал прогноз по ВВП и инфляции в 2019 году.