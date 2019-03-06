На Украине раскрыли план на случай провала газовых переговоров с Россией

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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев подготовил «План А» на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу, передает агентство «Укринформ».

По ее словам, данный план действий предусматривает новое соглашение по европейским правилам, причем Киев будет стремиться завершить данные действия до середины июля.

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«Наш «план А» заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС, сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае», — рассказала Зеркаль.

Он подчеркнула, что новый президент и правительство будут обязаны следовать данному соглашению, что по ее мнению, позволит создать «прозрачную среду» на Украине.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия для сохранения транзита газа через Украину.