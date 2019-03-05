Путин потребовал от банков не «накручивать» льготную ставку по ипотеке

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить реальную ставку по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей, в 6%, сообщает РИА «Новости».

Об этом глава государства заявил во время встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

«Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было», — сказал Путин.

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Он попросил Костина проследить за этим.

Ранее Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.