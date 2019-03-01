«Нафтогаз» будет требовать $8 млрд от России

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«Нафтогаз Украины» намерен получить от России компенсацию в размере $8 млрд с учетом процентов по делу о потере активов в Крыму. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, передает РИА «Новости».

Без учета этих процентов, требования «Нафтогаза» составляют около $5 млрд, как и заявлялось до этого.

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«Расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами», — отметил Витренко.

Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» заявили о победе в разбирательстве с «Газпромом». Арбитраж в Гааге признал Россию виновной в потере активов компании в Крыму.