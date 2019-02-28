«Своих забот мало?»: в Кремле с иронией восприняли интерес США к доходам Путина

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после того, как в конгрессе США был представлен законопроект, предполагающий раскрытие данных о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, к этому не стоит относиться серьезно. Он заметил, что в последнее время американская сторона проявляет большой интерес к проблемам России, а также президенту страны и другим высокопоставленным лицам.

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«Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу», — сказал Песков.

Он также назвал происходящее «русофобскими потугами», к которым российская сторона относится иронически.

Ранее сообщалось, что в палате представителей США подготовили законопроект с требованием к американскому разведывательному сообществу представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина.