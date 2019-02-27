Парламент Британии одобрил поправки по Brexit

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Палата общин парламента Великобритании одобрила представленную консерваторами поправку к тексту документа о Brexit, которая позволит депутатам сделать выбор между выходом из ЕС без соглашения и переносом Brexit, передает РИА «Новости».

Согласно документу, парламент к середине марта сможет выбрать между текстом соглашения по Brexit, представленным премьером Терезой Мэй, Brexit без соглашения или более поздним Brexit.

Ранее газета The Daily Telegraph писала, что власти Британии решили перенести Brexit. При этом отмечалось, что Мэй высказывалась против переноса даты Brexit и обещала, что 12 марта в парламенте состоится новое голосование по сделке.