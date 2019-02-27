«Куда девать эту электроэнергию?»: Порошенко захотел торговать с ЕС

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство должно продавать электроэнергию в Евросоюз, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это произошло в ходе открытия ветряной электростанции в Запорожской области.

«Куда девать эту электроэнергию? Потому что на сегодня, учитывая атомные мощности, промышленный потенциал и учитывая мощности возобновляемой энергетики, нам больше столько энергии не надо», — подчеркнул Порошенко.

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Он добавил, что такая ситуация сложилась из-за того, что Украина до сих пор является членом энергетического объединения, базирующегося со времен бывшего СССР, и государство имеет единую энергосистему с Россией.

«Мы должны проложить … линии электропередачи в Европу, потому что там самый мощный рынок», — заключил Порошенко.

Ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что власти транспортируют российский газ на Украину «через Марс».