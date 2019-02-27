Путин поручил разобраться с недобросовестными микрокредиторами и коллекторами

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Российский президент Владимир Путин поручил принять необходимые меры, чтобы предотвратить нарушения в осуществлении микрофинансовой деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Соответствующее поручение лидер государства дал Банку России, МВД России, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Минюсту России в рамках реализации послания Федеральному собранию.

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»...принять необходимые меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности», — говорится в тексте поручения.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов».