Путин потребовал провести индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

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Российский президент Владимир Путин заявил, что индексация пенсий и ежегодных денежных выплат должна быть проведена сверх прожиточного минимума. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.

По его словам, государство сначала должно довести пенсию до уровня прожиточного минимума, а уже затем проводить индексацию.

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Глава государства добавил, что выплаты за первый месяц 2019 года надо пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

Президент привел пример: многим пенсионерам не проиндексировали пенсию, так как их доход немного превышает прожиточный минимум. Люди почувствовали себя обманутыми.

«Нужно было учитывать нюансы, возникшую несправедливость надо устранить», — отметил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.