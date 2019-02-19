Кудрин предупредил о шоковых последствиях санкций
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что новые санкции могут вызвать шок в экономике. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия адаптировалась к действующим ограничениям, но новые меры вызовут потребность новой адаптации.
«К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации», — заявил Кудрин.
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Глава СП подчеркнул, что новые санкции могут быть жестче, чем те, что есть сейчас.
Ранее Кудрин констатировал незначительный рост реальных доходов россиян в 2018 году.