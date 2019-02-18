Кудрин охарактеризовал ситуацию с арестом Калви как чрезвычайную для экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал в твиттере ситуацию вокруг основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

При этом Кудрин отметил, что пока не поручался за Калви.

«Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет», — написал он, отметив, что предложили поручиться «другие уважаемые люди».

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По его мнению, установка президента не арестовывать по экономическим составам не выполняется.

«Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики», — написал Кудрин.

Ранее защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест.