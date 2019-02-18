СМИ: ЦБ намерен ужесточить контроль над торговлей бензином

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Центробанк (ЦБ) в письме Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи предложил дополнительные меры по регулированию рынка топлива в России, которые должны снизить вероятность манипулирования ценами. С письмом ознакомились «Известия».

В ЦБ выразили опасение, что существующая система работы топливных трейдеров создает «серую зону» в их клиентских операциях на товарном рынке с использованием биржевых торгов. Представители регулятора считают, что трейдеры должны вести учет клиентских поручений и информации об их исполнении и хранить эти данные, включая записи телефонных разговоров.

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Помимо этого ЦБ намерен требовать от трейдеров финансовой отчетности, предоставления данных о деловой репутации, судебных спорах, а также об участии в торгах на других биржах.

По данным газеты, соответствующие изменения в нормативные документы биржи будут разработаны к началу марта нынешнего года.

Ранее в правительстве дали прогноз по ценам на бензин в России.