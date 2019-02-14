Мутко рассказал, нужна ли новая программа субсидирования процентной ставки по ипотеке
Вице-премьер Виталий Мутко ответил на вопрос о том, нужна ли новая программа субсидирования процентной ставки по ипотеке. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».
По его словам, этот вопрос очень серьезно обсуждается. На данном этапе нужно посмотреть, что будет происходить с динамикой выдачи ипотеки в период с января по март 2019 года.
«На самом деле, в последние годы рынок ипотеки показал значительный рост — 1,5 миллиона кредитов. Когда ставка снизилась ниже 10%, пошел большой рост объема ипотечных кредитов», — отметил Мутко.
Он добавил, что пока крайне сложно говорить на эту тему, и необходимо следить за тем, как будет развиваться российская экономика.
Мутко подчеркнул, что в данный момент действует программа по субсидированию ставки при рождении ребенка — ставки до 6%.
Ранее Мутко рассказал, взлетят ли цены на жилье из-за новых требований.