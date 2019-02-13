Пенс поблагодарил главу Польши за противостояние «Северному потоку — 2»

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Вице-президент США Майк Пенс поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за противодействие газопроводу «Северный поток-2», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американского вице-президента.

Как отмечается, данное заявление Пенс сделал во время совместной пресс-конференции с Дудой в Варшаве 13 февраля.

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«Мы надеемся на сотрудничество с вами по мере того, как вы развиваете другие источники энергии, такие, как атомная энергия, и мы ценим ваше противодействие «Северному потоку-2», — сказал Пенс.

Ранее сообщалось, что США поставят Польше 20 ракетных установок на $414 млн.