Савельев рассказал, как «Аэрофлот» стал лидером пунктуальности

«Аэрофлот» в 2018 году стал вторым в Европе и пятым в мире по пунктуальности, сказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия-24».

При этом еще полтора года назад «Аэрофлот» был на 26-й строчке рейтинга по Европе, напомнил он.

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По словам Савельева, достичь таких результатов удалось благодаря повышенному контролю сотрудников за соблюдением правил.

«Мы стали требовать исполнения наших же правил, которые размещены на сайте, при покупке билета. Потихоньку все привыкли, все нормализовалось», — сказал он.

Правила довольно просты: регистрация пассажиров заканчивается за 40 минут до вылета, а посадка на борт — строго за 20 минут. Авиакомпания рекомендует прибывать в аэропорт не позднее чем за два часа до отправления рейса. Это нужно, чтобы успеть пройти обязательные предполетные процедуры и формальности.

Поддерживать порядок также позволяет ряд принятых по инициативе «Аэрофлота» изменений в законодательство, в том числе, введение черного списка.

«Случаи, за которые попадают в черные списки – вопиющие. Вы их видите по телевизору, читаете в прессе. Тут надо отметить, что наш пассажир ведет себя дома менее лояльно, чем он ведет себя за рубежом», — обратил внимание Савельев.

Восемь человек уже попали в стоп-лист, подтверждение получено через суд. Шесть человек сейчас в стадии попадания в черный список.

«Вместо европейских пяти лет [пребывания пассажира в черном списке] нам предложили три года, а в итоге дали один год – это, конечно, маловато. Людей нужно дисциплинировать. Я склоняюсь в сторону более жестких [ограничений]», — отметил глава авиакомпании

В прошлом году у «Аэрофлота» произошла неприятная история с блогером Соколовским, который опубликовал в соцсети пост с нецензурными выражениями в адрес авиакомпании.

«Соколовский не просто это сделал [оскорбил нецензурными выражениями], он на нас обрушил ботов, которые парализовали работу нашего аккаунта. Зачем? Они просто засыпали [спамом], атаковали. Эти оскорбления были просто запредельными», — подчеркнул Савельев.

Он также упомянул введенный Washington Post термин «потребительский терроризм». По его словам, среди пассажиров распространена практика, когда они пытаются нечестным путем получить выгоду от авиакомпании. Так, одна семья покупала билеты в эконом-класс, ломала там подлокотники и требовала либо перевести их в бизнес-класс, либо возместить это милями, рассказал он. Но, как объяснил Савельев, это легко можно вычислить.