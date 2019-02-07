Проекты на 4 млрд руб. в Тульской области могут получить поддержку Корпорации МСП

Корпорация МСП рассмотрит возможность оказания поддержки еще семи инвестиционным проектам в Тульской области, говорится в сообщении корпорации по итогам презентации.

Речь идет о проектах по запуску производства оборудования, строительства жилого комплекса «Молодежный в Туле, завода по производству кормового микробиологического белка, аминокислот и пищевых ингредиентов, завода по производству полимерных материалов и ледовой арены, а также о приобретении двумя предприятиями металлообрабатывающего оборудования.

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«Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 2,24 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проекты – 4,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

«В рамках Национальной гарантийной системы объем кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП региона составил 1,48 млрд рублей, что позволило им привлечь заемное финансирование на сумму более 3,57 млрд рублей», — привел результаты уже проделанной работы глава корпорации Александр Браверман.