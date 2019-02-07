«Лучше пустить под нож»: Путин оправдал уничтожение продуктов

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Президент России Владимир Путин заявил, что уничтожение санкционных продуктов оправдано экономическими мотивами, передает «Интерфакс».

По словам президента, иногда с точки зрения экономики «лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать». Он заметил, что звучит это «странно», но обосновано сохранением рабочих мест, уровнем рентабельности, ценовой политикой и другими факторами.

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Путин заверил, что несмотря на «не очень комфортное и благообразное» звучание его слов, уничтожение продуктов в конечном счете приводит к экономическому росту.

Ранее сообщалось, что в самарском аэропорту Курумоч за пять дней сожгли 222 кг еды.