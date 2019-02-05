Россиянам напомнили о коротком рабочем дне перед 23 февраля

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что в пятницу, 22 февраля, россияне будут работать по сокращенному графику. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шкловец уточнил, что на час рабочий день сократится у тех, кто работает «по стандартному графику пятидневной рабочей недели».

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Он также напомнил, что в феврале у россиян не будет дополнительного выходного к Дню защитника отечества — его перенесли с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев называл длинные каникулы вредными для экономики.