Россиянам напомнили о коротком рабочем дне перед 23 февраля
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что в пятницу, 22 февраля, россияне будут работать по сокращенному графику. Об этом сообщает РИА «Новости».
Шкловец уточнил, что на час рабочий день сократится у тех, кто работает «по стандартному графику пятидневной рабочей недели».
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Он также напомнил, что в феврале у россиян не будет дополнительного выходного к Дню защитника отечества — его перенесли с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев называл длинные каникулы вредными для экономики.