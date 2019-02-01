Песков ответил на вопрос об операциях с венесуэльским золотом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает об операциях России по купле-продаже венесуэльского золота, передает РИА «Новости».

При этом Песков подчеркнул, что любые операции Венесуэлы с ее золотом — это суверенное право латиноамериканской страны.

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«Мне неизвестно о каких-либо переговорах на этот счет, я не располагаю какой-либо информацией. В любом случае это суверенное решение, суверенное право», — сказал Песков.

Ранее Гуайдо ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы в случае смены правительства.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.