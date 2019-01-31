WSJ узнала о будущих переговорах Трампа и Си Цзиньпина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/775/12102775/RTX6JBXG-pic905-895x505-723.jpg">

Президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин могут провести переговоры по торговому соглашению в ближайшее время. Об этом пишет газета The Wall Steet Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, с такой инициативой выступили переговорщики по сделке.

Реклама

Уточняется, что это может произойти в начале февраля.

При этом Трамп написал у себя в твиттере, что сейчас представители стран ведут переговоры по торговому соглашению, и они идут хорошо. Американский лидер подчеркнул, что окончательные договоренности будут достигнуты только после его встречи с Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что США не откажутся от угрозы пошлин даже в случае сделки с Китаем.