В Германии объяснили, почему поддерживают «Северный поток — 2»
Уполномоченный немецкого правительства по сотрудничеству с Россией Дирк Визе объяснил поддержку проекта «Северный поток — 2» потребностью в газе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.
По его словам, в 2038 году Германия откажется от использования угля и атома, а для переходного периода будет необходим природный газ.
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«Россия всегда оставалась надежным поставщиком, остается им сейчас», — сказал Визе.
Он добавил, что транспортировка газа через украинскую территорию является обязательным требованием к проекту.
Ранее сообщалось, что в европейских странах растет беспокойство из-за растущей потребности в газе, которую может удовлетворить Россия, сделав Евросоюз более зависимым.