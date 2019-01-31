В Германии объяснили, почему поддерживают «Северный поток — 2»

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Уполномоченный немецкого правительства по сотрудничеству с Россией Дирк Визе объяснил поддержку проекта «Северный поток — 2» потребностью в газе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

По его словам, в 2038 году Германия откажется от использования угля и атома, а для переходного периода будет необходим природный газ.

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«Россия всегда оставалась надежным поставщиком, остается им сейчас», — сказал Визе.

Он добавил, что транспортировка газа через украинскую территорию является обязательным требованием к проекту.

Ранее сообщалось, что в европейских странах растет беспокойство из-за растущей потребности в газе, которую может удовлетворить Россия, сделав Евросоюз более зависимым.