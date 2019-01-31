В России будут по-новому оценивать бедность

Росстат с 2020 года модернизирует методику оценки уровня бедности в России, расширив выборку респондентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтруд.

Как отмечается, в расширенную выборку попадут те категории населения, которые в настоящее время в ней не представлены.

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«Например, женщины с детьми до шести лет», — рассказали в Минтруде.

Предполагается, что подготовительные работы по переходу на новую методику оценки бедности будут завершены уже в текущем году.

Ранее сообщалось, что Голикова рассказала об уровне бедности в России.