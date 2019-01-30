В ЕС отказались пересматривать соглашение по Brexit

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Глава Евросоюза Дональд Туск заявил, что в ЕС не будут пересматривать достигнутое в ноябре 2018 года соглашение между Брюсселем и Лондоном по Brexit, передает Reuters.

«Соглашение о выходе не подлежит пересмотру. Вчера мы выяснили, чего Великобритания не хочет. Но мы до сих пор не знаем, чего она хочет», — поделился Туск.

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Отмечается, что такое сообщение от имени Евросоюза Туск отправил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Ранее сообщалось, что в Британии приняли поправку о договоренностях с ЕС по Северной Ирландии.