ФРС США сохранила процентные ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора по итогам заседания.
Как отмечается, ФРС выполняет функции центрального банка Соединенных Штатов.
«В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления регулятор будет терпеливым при определении будущих корректировок целевого диапазона ставки», — говорится в сообщении ФРС.
Ранее сообщалось, что ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%.