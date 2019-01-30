ФРС США сохранила процентные ставки

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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора по итогам заседания.

Как отмечается, ФРС выполняет функции центрального банка Соединенных Штатов.

«В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления регулятор будет терпеливым при определении будущих корректировок целевого диапазона ставки», — говорится в сообщении ФРС.

Ранее сообщалось, что ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%.