«РН-Аэро» на 11% увеличила реализацию авиатоплива в 2018 году

Компания «РН-Аэро», дочернее общество «Роснефти», по итогам 2018 года реализовала в российских аэропортах более 2,3 млн. тонн авиакеросина, увеличив этот показатель на 11% по сравнению с 2017 годом, сообщила в среду НК.

За отчетный период количественный показатель заправок «в крыло» вырос на 8% и составил около 200 000 операций.

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Общее количество постоянных клиентов «РН-Аэро» по итогам 2018 года насчитывает более 100 компаний.

На 2019 год уже заключены договоры на поставку и заправку таких авиационных перевозчиков, как: «Аэрофлот», S7, Deutsche Lufthansa, Fly Dubai, Air Baltic, Ellinair, Air Astana, «Якутия», «Нордавиа», Red Wings, «Уральские авиалинии» и др.

Объем производства авиационного керосина за 2018 года вырос на 8% и составил 3,5 млн тонн.

В итоге доля «РН-Аэро» в общем объеме производства авиатоплива по итогам года составила 32,6%, что позволило компании в очередной раз подтвердить свои лидирующие позиции на рынке авиатопливобеспечения России.