Китай призвал США к ответственности за санкции против Венесуэлы
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что США должны нести ответственность за те последствия, к которым приведут санкции в отношении Венесуэлы, передает РИА «Новости».
По его словам, экономические санкции США приведут к ухудшению жизни населения Венесуэлы, в связи с чем Вашингтон должен нести ответственность за их последствия.
Также представитель китайского МИДа отметил, что Пекин выступает против односторонних санкций, подчеркнув, что внешнее вмешательство не только не решает проблему, но и усугубляет ее.
«Китайская сторона будет и дальше развивать с Венесуэлой сотрудничество во всех сферах на основе равенства, взаимной выгоды и общего развития», — добавил Шуан.
Венесуэла для Китая — важный торгово-экономический партнер, и сотрудничество приносит выгоду обеим странам, заключил Шуан.
Ранее сообщалось, что Китай в ООН призвал не вмешиваться в дела Венесуэлы.