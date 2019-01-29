Китай призвал США к ответственности за санкции против Венесуэлы

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Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что США должны нести ответственность за те последствия, к которым приведут санкции в отношении Венесуэлы, передает РИА «Новости».

По его словам, экономические санкции США приведут к ухудшению жизни населения Венесуэлы, в связи с чем Вашингтон должен нести ответственность за их последствия.

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Также представитель китайского МИДа отметил, что Пекин выступает против односторонних санкций, подчеркнув, что внешнее вмешательство не только не решает проблему, но и усугубляет ее.

«Китайская сторона будет и дальше развивать с Венесуэлой сотрудничество во всех сферах на основе равенства, взаимной выгоды и общего развития», — добавил Шуан.

Венесуэла для Китая — важный торгово-экономический партнер, и сотрудничество приносит выгоду обеим странам, заключил Шуан.

Ранее сообщалось, что Китай в ООН призвал не вмешиваться в дела Венесуэлы.