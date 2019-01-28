Официальный курс евро вырос на 56 копеек

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Официальный курс евро по отношению к рублю на вторник, 29 января, вырос на 56,2 копейки. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Как следует из данных ЦБ, он составил 75,1932 рубля.

В свою очередь курс доллара вырос на 1,3 копейки, до 65,93 рубля.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 26 копеек до 70,0984 рубля.

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Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи установил исторический максимум.

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